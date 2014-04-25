Леапаи превзошел Кличко на взвешивании перед боем

Об этом сообщает официальный Twitter братьев Кличко.

Боксеры показали примерно одинаковый вес, но австралиец оказался немного тяжелее. Весы показали 112,5 кг, в то время как Владимир Кличко оказался всего 300 грамм легче – 112,2 кг.

Отметим, что перед прошлым боем против россиянина Александра Поветкина вес украинца был 109,6 кг.

Как сообщал УНИАН, титульный бой Владимир Кличко - Алекс Леапаи состоится 26 апреля в Оберхаузене.