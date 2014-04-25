Футбольный ЕВРО-2016 пройдет во Франции с 10 июня по 10 июля

Об этом сообщается в официальном релизе Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Сборная Франции сыграет в матче открытия, который состоится в пятницу, 10 июня, и начнется в 21:00 по среднеевропейскому времени (22:00 - по Киеву). Финал пройдет 10 июля. Он станет 51-м матчем финального турнира, в котором впервые сыграют 24 команды.

Каждый из десяти городов ЕВРО-2016 примет по меньшей мере четыре матча: три игры группового этапа и один поединок плей-офф. Начиная с четвертьфиналов матчи будут принимать стадионы с большей вместимостью. В 1/8 финала попадут шесть победителей групп, шесть команд, занявших вторые места, и четыре лучшие сборные из числа финишировавших третьими. Сетка турнира составлена таким образом, что участники одной группы смогут встретиться снова только в финале.

Матчи ЕВРО-2016 будут начинаться в 15:00, 18:00 и 21:00 по центральноевропейскому времени (16:00, 19:00 и 22:00 по Киеву), а игры заключительного тура группового этапа стартуют в одно время. Все команды проведут свои матчи группового этапа в разных городах, что позволит местным жителям увидеть своими глазами как можно больше сборных. Кроме того, расписание продумано таким образом, чтобы в тот же день в том же регионе больше не проводились другие матчи.

Расписание матчей было опубликовано после встречи координационной группы по ЕВРО-2016 в Париже. Президент УЕФА Мишель Платини заявил по этому случаю: "Я считаю, что расписание придется по нраву болельщикам, поскольку они получат возможность увидеть разные команды и матчи в своем регионе или близ него. Болельщики определенных команд будут путешествовать по Франции вслед за своими любимцами и открывать для себя красоты этой страны. В этом вопросе должны учитываться и интересы самих команд, и, я думаю, это здорово, что они смогут ездить из города в город. Таким образом, никто не получит преимущества "родных стен", как то было бы в случае, если бы команды проводили несколько матчей на одном стадионе.

Напомним, что во время ЕВРО-2012 расписание было составлено таким образом, что, например, сборная Швеции все три матча играла в Киеве на НСК "Олимпийский", а сборная Голландии - в Харькове на ОСК "Металлист".