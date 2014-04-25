Ультрас "Шахтера" объявили бойкот команде из-за скандальной песни про Путина
12:50, 25 апреля 2014Спорт
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К фанатам ФК "Шахтер" были применены санкции из-за исполнения на стадионе скандальной песни про президента РФ Владмира Путина.
Ультрас "Шахтера" объявили бойкот команде из-за скандальной песни про Путина
По информации Football.ua, руководство футбольного клуба "Шахтер" запретило вход на стадион семи болельщикам на ближайшем матче команды Мирчи Луческу.
По словам одного из лидеров донецких ультрас, фан-сектор резко отреагировал на такие действия клуба.
"После матча с Таврией клуб решил действовать, и нам досталось и за пиротехнику в Харькове, и за "политические" песни, и за другие грешки. Но остальные ребята решили поддержать забаненых по принципу "один за всех, все за одного". Поэтому в ближайших матчах, наверное, фан-сектор Шахтера будет пустовать. Посмотрим, как долго будет действовать наказание", - сказал один из лидеров донецких ультрас.
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