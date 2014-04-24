Женской сборной Украины запретили проводить дома матчи отбора к Евробаскету-2015

Об этом сообщается в релизе Европейского отделения Международной федерации баскетбольных ассоциаций (ФИБА-Европа).

В частности, в сообщении говорится: «Принимая во внимание обеспокоенность национальных федерация стран, чьи команды играют в одном отборочном турнире вместе с командой Украины, и учитывая нестабильную ситуацию в стране, ФИБА-Европа приняла решение не проводить игры отборочного турнира Евробаскет-2015 в этой стране в июне 2014 года. Домашние матчи сборная Украины будет проводить на площадках команд-соперниц».

Таким образом, все 6 матчей турнира сборная Украины проведет в гостях.

Как сообщал УНИАН, отборочный турнир к Евробаскету-2015 пройдет с 8 по 25 июня. Сборная Украины попала в группу с командами Финляндии, Германии и Черногории. Согласно регламенту, команды играют двухкруговой турнир – по одной встрече с каждым из соперников дома и в гостях. Сборная Украины все 6 матчей проведет на площадках команд-соперниц.

Отметим также, что в мае ФИБА-Европа должна принять окончательное решение о том, будет ли проводиться мужской Евробаскет-2015 в Украине или его перенесут в другую страну.