Пловчиха Дарья Зевина дважды за день стала чемпионкой Украины

Об этом УНИАН сообщили в Федерации плавания Украины.

Первое золото спортсменка завоевала на 100 м на спине. Она финишировала за 1:00.15. Вторую медаль высшего достоинства Зевина завоевала на 50 м баттерфляем, проплыв дистанцию за 27.53.

Главный тренер сборной команды Украины по плаванию и председатель тренерского совета Федерации плавания Украины Андрей Сердинов отметил: «Дарья Зевина демонстрирует очень хорошие результаты для этого плавательного периода при том, что готовилась к соревнованиям не в полную силу. Она уже выполнила норматив сборной команды на чемпионат Европы в Берлине».

Также следует отметить, что сегодня Оксана Марчук завоевала вторую золотую медаль чемпионата. 20-летняя спортсменка из Киева финишировала первой на 200 м комплексным плаванием. Ее результат - 2:16.09. Накануне она завоевала золото на 200 м баттерфляем (2:15.07).

После финиша спортсменка отметила: «Я не ожидала, что смогу финишировать первой на этой дистанции, ведь одной из моих соперниц была мастер спорта международного класса и многократная чемпионка Украины Анна Дзеркаль. На дорожке во время финала не видела никого и ничего - просто плыла вперед. Планирую также завоевать на чемпионате медали на 100 м баттерфляем и 200 м вольным стилем».

Чемпионат Украины и чемпионат Украины по плаванию среди молодежи, который проходит в Харькове, является отборочным этапом к чемпионату Европы в Берлине и чемпионата Европы по плаванию среди юниоров в Нидерландах. Участие в соревнованиях принимают более 500 пловцов из 19 областей Украины и Киева. Из них - 45 мастеров спорта Украины по плаванию и 15 мастеров спорта международного класса.