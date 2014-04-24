«Динамо» и «Черноморец» сыграли вничью, а «Металлист» разгромил «Волынь»

Как сообщает корреспондент УНИАН, после игры в Одессе заметно обострилась борьба за за третье место в итоговой турнирной таблице.

В Одессе первый гол в начале матча записал на свой счет игрок «Черноморца» Алексей Антонов, отличившийся на 17-й минуте. После этого на поле шла вязкая и упорная борьба, а киевляне больше отличились грубостью, чем желанием сравнять счет. Команда получила в общей пять желтых карточек. Тем не менее, на 89-й минуте Евгений Макаренко сравнял счет точным ударом в касание после отличного паса Демьерси Мбокани – 1:1.

В свою очередь, в Луцке преимущество гостей было бесспорным. На 22-й минуте счет точным ударом открыл Владимир Гоменюк. После этого, на 55-й минуте был удален с поля игрок «Волыни» Виталий Недилько, что очень сильно повлияло на игру хозяев в обороне. За оставшиеся 35 минут харьковчане поразили ворота соперника трижды. Гоменюк сделал дубль, а третий и четвертый гол забили Кристиан Вильягра и Хавьер Клейтон. Лишь в самой концовке игры Эрик Биквалфи смог отквитать один гол – 1:4.

Таким образом, после окончания тура в турнирной таблице по-прежнему лидирует донецкий «Шахтер» - 56 очков. У днепропетровского «Днепра» 53 балла, «Динамо» - 47, «Металлиста» - 44, «Черноморца» - 40.

Следующий тур Премьер-лиги состоится 27-28 апреля.