"Днепр" обыграл "Говерлу" в матче Премьер-лиги

Как сообщает корреспондент УНИАН, матч проходил с преимуществом гостей, но плотная оборона ужгородцев была прорвана лишь однажды.

В первом тайме игра шла в медленном темпе, без особых моментов со стороны обоих команд. А после перерыва команды стали действовать активнее. Поначалу активность приводила к грубой игре и многочисленным карточкам и победный гол днепропетровцы забили уже находясь в меньшинстве, после удаления Сергея Кравченко на 60-й минуте. Точным ударом спустя 4 минуты отличился Евгений Коноплянка.

В оставшеся игровое время "Днепр" контрлировал ход матча и несмотря на меньшинство на поле сумел довести его до победы. Более того, уже на 4-й минуте добавленного арбитром времени Джулиано сумел удвоить преимущество днепропетровцев.

Как сообщал УНИАН, ранее сегодня полтавская "Ворскла" выиграла в Мариуполе у "Ильичевца" - 2:1. Накануне, в рамках 20-го тура УПЛ, состоялись еще три матча в которых "Севастополь" разгромил "Металлург" (Запорожье) - 5:0, луганская "Заря" и львовские "Карпаты" сыграли вничью - 2:2, а донецкий "Шахтер" с большим трудом обыграл симферопольскую "Таврию" - 2:1.

Оставшиеся два матча тура состоятся сегодня вечером. В частности, в них сыграют еще три команды группы лидеров - киевское "Динамо", одесский "Черноморец" и харьковский "Металлист".