"Ильичевец" уступил "Ворскле" в матче Премьер-лиги

Как сообщает корреспондент УНИАН, в матче середняков турнирной таблицы голы были забиты во втором тайме.

Первый тайм команды провели в медленной осторожной манере игры, практически не создавая опасные моменты у ворот друг друга. А уже на 3-й минуте второго тайма судья назначил пенальти в ворота хозяев поля и игрок "Ворсклы" Адис Яхович реализовал 11-метровый удар. Впрочем, спустя 22 минуты судья уже назначил пенальти в ворота гостей. В составе "Ильичевца" отличился Давид Таргамадзе. Причем игрок бил два раза по просьбе судьи, который после первого удара попросил перебить пенальти. Впрочем, оба раза Таргамадзе был хладнокровен и точен. Концовка прошла в обоюдоострой игре с моментами у ворот обеих команд, а решающий удар на 82-й минуте нанес Яхович, сделавший дубль и принесший победу команде из Полтавы.

Накануне, в рамках 20-го тура УПЛ, состоялись еще три матча в которых "Севастополь" разгромил "Металлург" (Запорожье) - 5:0, луганская "Заря" и львовские "Карпаты" сыграли вничью - 2:2, а донецкий "Шахтер" с большим трудом обыграл симферопольскую "Таврию" - 2:1.

Оставшиеся три матча тура состоятся сегодня вечером. В частности, в них сыграют команды группы лидеров - днепропетровский "Днепр", киевское "Динамо", одесский "Черноморец" и харьковский "Металлист".