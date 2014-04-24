Семь украинцев выступят на этапе Всемирной серии по прыжкам в воду

Об этом УНИАН сообщили в Национальном олимпийском комитете Украины.

В первый день международного турнира состоятся соревнования среди синхронистов и синхронисток в прыжках, как с 3-метрового трамплина, так и с 10-метровой вышки. В следующие два дня спортсмены будут бороться за награды в индивидуальных зачетах мужчин и женщин с трамплина и вышки.

Украину на этом этапе будут представлять: Илья Кваша, Александр Горшковозов, Александр Бондарь, Юлия Прокопчук, Анастасия Недобига, Елена Федорова, Максим Долгов.

Как сообщал УНИАН, на первых двух этапах Мировой серии украинские прыгуны в воду завоевали четыре медали. Обладателем двух бронзовых наград стал Илья Кваша (трамплин 3м) а дуэт Александр Горшковозов-Илья Кваша (трамплин, синхрон, 3 м) также дважды занял третью строчку.