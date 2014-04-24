Владимир Кличко сравнил своего будущего соперника с Майком Тайсоном

Об этом сообщает сайт официального фан-клуба братьев Кличко.

Украинский чемпион обещает зрителям яркое шоу и зрелищный бой, в котором он планирует одержать очередную победу: «Я с нетерпением жду этого вызова. Мы видим, что Алекс очень мотивирован, и что он приехал сюда за победой. Я не буду недооценивать его в субботу вечером. Зрители увидят захватывающий и насыщенный поединок. Я уверен, что наш бой будет зрелищным. Стиль Леапаи можно сравнить со стилем Майка Тайсона. Я был рад услышать, что он готовился пройти всю дистанцию в двенадцать раундов, но в плане техники мы находимся на совершенно разных уровнях. Я выиграю у него в эту субботу».

В свою очередь, сам Леапаи так прокомментировал предстоящий бой: «Вы увидите лучшее шоу, которое только можно увидеть. Я приехал сюда выигрывать. Я мечтал об этом много лет. Все увидят, как в этом бою я напишу новую историю».

Как сообщал УНИАН, бой Владимир Кличко - Алекс Леапаи состоится 26 апреля в Оберхаузене (Германия).