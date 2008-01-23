Новичок «Динамо» будет наказан
11:27, 23 января 2008Спорт
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Голкиперу грозит дисквалификация
Пребывающий на просмотре в киевском клубе Ярослав Годзюр может быть дисквалифицирован.
Как сообщает СЭ со ссылкой на швейцарских коллег, ФИФА может дисквалифицировать бывшего вратаря Крыльев Советов Ярослава Годзюра за необоснованный разрыв контракта с самарским клубом.
Если такое решение будет принято, украинский голкипер получит дисквалификацию минимум на четыре месяца начиная с официального старта того чемпионата, в котором он хочет выступать.
Напомним, что Годзюр прошел небольшой сбор с командой Юрия Семина и включен в заявку киевского Динамо на Кубок Первого канала.
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