Team Ukraine racing with Ferrari в следующем сезоне планирует дебютировать в чемпионате мира

Об этом он сообщил на пресс-конференции в агентстве УНИАН.

В частности, рассказывая о перспективах команды в будущем, Цыплаков отметил: "Цель команды с самого начала заключалась в том, чтобы представлять Украину на автоспортивных соревнованиях высшего европейского, а потом и мирового уровня, и команда идет этим путем. На свой третий год существования мы сделали огромный шаг вперед, который был запланирован еще при создании команды, – Team Ukraine представляет Украину в Европейской Серии Ле Ман, являющейся последней ступенью перед Чемпионатом Мира на выносливость (WEC). И команда выиграла на первом же этапе в своем классе GTC, совершив сенсацию. В 2015 году мы планируем дебют в чемпионате мира в классе GT2, поскольку GT3 там просто нет по регламенту. Постоянство – это залог успеха и доверие партнеру. Поэтому в спорте, в частности автомобильном, нельзя допускать так называемых «простоев». И даже учитывая сложную экономическую ситуацию в стране, мы делаем все возможное, чтобы украинский автоспорт развивался".

Первый этап Ле-Ман ELMS сезона-2014 состоялся в минувшие выходные в британском Сильверстоуне. Украинская команда в составе Алессандро Пьер Гвиди, Андрей Круглик и Сергей Чуканов показала отличный результат, оставив позади не только всех "одноклассников", но и некоторые команды, выступающие в классе LMGTE. В одном круге с Team Ukraine racing with Ferrari гонку закончили лишь две команды-соперницы по классу GTC, тогда как уже 4-й финишировавший экипаж уступил один круг, а начиная с 5-го - два и более. Суммарно украинская Ferrari в своем классе лидировала 66 кругов из 109 пройденных, что в 5 раз больше, нежели кто-либо другой из GTC.

О первой гонке сезона рассказал пилот Сергей Чуканов: "Для меня это была первая полноценная гонка на выносливость, продлившаяся 4 часа. Ранее я участвовал в заездах длительностью не более 45 минут. Конечно, тут все не так, своя специфика, командная борьба. Тем не менее, сразу же удалось выиграть. Этому я очень сильно рад - и за себя, и за команду. К тому же, мы как дебютанты всех очень удивили своей победой. И это приятно вдвойне".

В свою очередь его партнер по команде Андрей Круглик отметил: "Одним из главных залогов успеха считаю командный дух. У нас очень патриотичный коллектив, машина раскрашена в желто-голубые цвета. Да, один из наших пилотов - Алессандро Пьер Гвиди - итальянец по национальности. Но мы не видим в этом никаких проблем. Для нас он Сашко, он уже влился в коллектив. Во всякмо случае, он прекрасно реагирует на свое украинское имя, также как на Алессандро. Думаю, в это тяжелое для страны и для всех нас время главное сохранять победный дух и объединятся. И тогда все получится".

Кроме того, Руслан Цыплаков, который является также и Вице-президентом ФАУ сообщил, что уже сегодня, помимо реформирования спортивной составляющей, под эгидой ФАУ готовится большой ряд проектов социальной направленности, в том числе программа обучения безопасности на дорогах. «И это, пожалуй, наша самая главная на сегодня цель, чтобы сократить количество несчастных случаев и смертность на дорогах, в частности детскую. Это большой проект, но работа в этом направлении уже идет, надеюсь, результаты мы увидим уже в следующем году» - отметил Цыплаков.

Team Ukraine racing with Ferrari – первая украинская гоночная команда, успешно выступающая в престижных международных кольцевых гоночных сериях: Blancpain Endurance Series, GT Sprint International Series, International GT Open и Ferrari Challenge Europe. Команда создана в 2012 году при поддержке Автомобильной Федерации Украины FAU. В состав Team Ukraine racing with Ferrari входят украинские пилоты Руслан Цыплаков, Андрей Круглик, Андрей Лебедь, Сергей Чуканов, а также итальянцы Раффаеле Джаммария и Алессандро Пьер Гвиди.