Суркис говорит об условиях продажи Шовковского и Милевского

Газета “Сегодня” в интервью с президентом «Динамо» Игорем Суркисом затронула тему продажи отличившихся в игре со Швейцарией вратаря Александра Шовковского и запасного игрока Артема Милевского.

- Португальская пресса пишет о желании «Порту» приобрести Милевского. Вам об этом известно?

- Даже если португальский клуб на меня выйдет, я скажу: Милевский пока не продается ни за какие деньги. Это тот футболист, который должен еще послужить киевскому «Динамо». Пусть он сначала поиграет, докажет профпригодность в нашей команде, как доказал на молодежном чемпионате Европы и доказывает сейчас на Чемпионате мира. Пусть отдаст дань клубу, который его воспитал.

- Перед чемпионатом ходили слухи о желании Шовковского поиграть за границей. В свете его удачной игры на ЧМ, не поступало ли предложений по нему? И готовы ли вы расстаться с Шовковским?

- Я ни когда не буду готов расстаться с Сашей, потому что это наш символ. Но сейчас важно другое: Шовковский – основной вратарь «Динамо», и если ми попадем в Лигу чемпионов, без него будет очень сложно. Может быть, зимой, если поступит хорошее предложение из стран топ-пятерки, хорошее даже не для клуба, а для футболиста, мы пойдем навстречу. Но решать будет Шовковский. И я буду рад, если он сделает выбор в пользу «Динамо», как это сделал Ребров.