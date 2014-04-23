Героем украинского спорта-2013 стала Ольга Харлан

Как сообщает корреспондент УНИАН, вместе со статуэткой спортсменка получила сертификат на 50 тыс. гривен и новенькое авто.

В 2013-м году Харлан стала чемпионкой мира в командном и индивидуальном первенстве.

Лучшей спортсменкой года признана биатлонистка Елена Пидгрушная, которая в прошлом году стала чемпионкой мира. Интересно, что главного успеха в карьере - золотой медали Олимпиады - она достигла уже в 2014 году в Сочи.

Лучшим спортсменом Украины-2013 признан легкоатлет Богдан Бондаренко, который одержал ряд ярких побед в соревнованиях по прыжкам в высоту. Самая главная из них, конечно, на чемпионате мира в Москве.

Лучшим тренером года признан наставник украинских фехтовальщиц-саблисток (в частности, Елены Харлан) Артем Скороход.

Сенсацией года признано выступление чемпионки мира по легкой атлетике Анны Мельниченко.

Лучшей сборной командой года стала женская команда фехтовальщиц-саблисток. А лучшей клубной командой - хоккейный «Донбасс» из Донецка.

Герои спортивного года - всеукраинская премия, которой ежегодно награждаются лучшие атлеты, тренеры и специалисты спорта.