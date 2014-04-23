Тренер Кличко еще никогда не видел Владимира столь сконцентрированным на бое

Как отметчает тренер, Кличко очень хорошо готов и отлично мотивирован и полностью сконцентрирован на поединке, сообщает сайт официального фан-клуба Кличко со ссылкой на Sportbox.ru.

В частности, Бэнкс считает: "Я десять лет работал с ним и еще никогда не видел его столь сконцентрированным на бое. Он приехал в Германию и чемпионом покинет ее со всеми поясами. Леапаи приехал делать историю, но история будет таковой, что Кличко вновь защитит пояс".

Как сообщал УНИАН, чемпион мира в супертяжелом весе по версиям IBF, WBA, WBО, IBO и журнала «The Ring Magazine» Владимир Кличко проведет титульный бой с австралийцем Алексом Леапаи 26 апреля в Оберхаузене (Германия).