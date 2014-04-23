В пятерку лучших спортсменов-динамовцев по итогам зимнего сезона вошли только биатлонисты

Как сообщает корреспондент УНИАН, в число лауреатов попали представители одного вида спорта - биатлона.

По результатам выступлений в главных международных соревнованиях сезона 2013-2014 годов пятерку лучших сформировали: Наталья Бурдыга - участница XXII зимних Олимпийских игр, неоднократная чемпионка и призер чемпионатов Европы среди юниоров, призер этапа Кубка мира; Андрей Дериземля - участник XXII зимних Олимпийских игр, неоднократный призер чемпионатов мира, неоднократный чемпион и призер чемпионатов Европы; Елена Пидгрушная - чемпионка XXII зимних Олимпийских игр, чемпионка и призер чемпионатов мира, неоднократная чемпионка и призер чемпионатов Европы; Вита Семеренко - чемпионка и бронзовый призер XXII зимних Олимпийских игр, неоднократный призер чемпионатов мира, неоднократная чемпионка и призер чемпионатов Европы; Валентина Семеренко - чемпионка XXII зимних Олимпийских игр, неоднократный призер чемпионатов мира, неоднократная чемпионка и призерка чемпионатов Европы.

Лауреатом в номинации «Динамовская олимпийская надежда» назван Дмитрий Пидручный - участник XXII зимних Олимпийских игр, неоднократный чемпион и призер чемпионатов Украины, призер Кубка мира, чемпион и призер ХХVІ Всемирной зимней Универсиады.

В своем приветственном слове президент Национального олимпийского комитета Украины Сергей Бубка отметил, что «динамовцы» традиционно занимают ведущие места в сборных командах Украины и приносят нашей стране медали самых престижных соревнований. «Выступление олимпийской сборной на Играх-2014 в Сочи можно назвать лучшим за всю историю участия нашей команды на зимних Играх. У нас появилось сразу четыре Олимпийские чемпионки, три из которых воспитанницы физкультурно-спортивного общества «Динамо»: Елена Пидгрушная, Вита и Валентина Семеренко. Вита стала еще и обладательницей «бронзы». В Сочи наши девушки завоевали невероятно важную победу не только для украинского спорта, но и для всей страны. Этот успех объединил Украину в непростое для нас время».