Теннисист Долгополов проиграл в стартовом матче турнира в Барселоне

Об этом сообщает официальный сайт Ассоциации теннисистов-профессионалов.

Благодаря высокому рейтингу (22-й в мире), украинец начал турнир в Испании со второго круга, где сошелся с испанцем Альберто Монтаньесом. На местных кортах с грунтовым покрытием испанец, существенно отстающий от украинца в рейтинге, оказался сильнее. Матч завершился со счетом 6:3, 7:6 в пользу Монтаньеса.

Турнир в Барселоне является одним из подготовительных ко второму соревнованию года из серии "Большого шлема" - Открытому чемпионату Франции - который состоится через месяц в Париже. Матчи этого турнира также будут проходить на кортах с грунтовым покрытием.

Как сообщал УНИАН, ранее на этой неделе в стартовом матче турнира в Маракеше (Марокко) проиграла сильнейшая украинка в женском одиночном разряде Элина Свитолина.