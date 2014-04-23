Хоккейная сборная Украины проиграла в третьем матче чемпионата мира

Об этом сообщает официальный сайт соревнований.

Сборная Японии трижды по ходу матча выходила вперед и дважды украинцам удавалось сравнивать счет. Но, в третий раз команде просто не хватило времени для того, чтобы выровнять положение.

В первом периоде, на 5-й минуте, счет открыл Шушей Куджи. Спустя почти 3 минуты Александр Матерухин сравнял счет. Но, на 14-й минуте Куджи сделал дубль, восстановив минимальный перевес своей сборной.

Второй период оказался нерезультативным. А в начале третьего - на 43-й минуте, Андрей Михнов во второй раз сравнял счет. Казалось, что судьба матча решится в овертайме или серии буллитов, однако на предпоследней 59-й минуте игры Такуро Ямашита забил решающий гол - 2:3. Примечательно, что перед этим эпизодом украинцы на протяжении двух минут имели численное преимущество после удаления Рио Хашимото, но воспользоваться им не сумели.

Таким образом, команда проиграла второй матч из трех в рамках мирового первенства. На данный момент у подопечных Андрея Назарова 4 набранных очка из 9 возможных и лишь 4-е место в турнирной таблице.

Как сообщал УНИАН, Чемпионат мира в Южной Корее (второй по значимости дивизион) проходит с 20 по 26 апреля. Шесть команд сыграют групповой турнир в один круг – по пять матчей. Две сильнейшие сборные по итогам соревнований попадут на Чемпионат мира-2015 в элитный дивизион, компанию 16 сильнейших команд, непосредственно оспаривающих титул.