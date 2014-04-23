Сергей Лебедь выиграл марафон в Нагано

Об этом УНИАН сообщили в Федерации легкой атлетики Украины.

Классическую дистанцию 42,195 км Лебедь преодолел за 2:13.56 ч. В течение 35 км на трассе в Японии происходила дуэль украинца с Сер-Од Бат-Очиром из Монголии. На заключительной части дистанции Лебедь ускорился и сумел на финише показать время, на восемь секунд лучше, чем у соперника. Третьим стал японец Таига Ито (2:15.20).

Лебедь впервые преодолел марафон в прошлом году в Варшаве. В октябре, в Лиссабоне он установил личный рекорд (2:11.24 ч). А марафон в Нагано стал третьим в его карьере.