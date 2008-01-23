«Тоттенхэм» разгромил «Арсенал» 5:1

Великолепная игра "Тоттенхэма" обеспечила команде выход в финал Кубка Лиги, поскольку в ответном матче полуфинала "шпоры" разгромили "Арсенал" со счётом 5:1.

Хозяева начали с места в карьер, и уже на 3-й минуте счёт был открыт усилиями Жермена Дженаса, после гола которого счёт по сумме двух встреч стал 2:1 в пользу "Тоттенхэма".

На 27-й минуте Николас Бендтнер срезал мяч в собственные ворота, а через три минуты после возобновления встречи Робби Кин ударом с 18 метров сделал счёт разгромным.

Ещё 12 минут спустя ворота "канониров" поразил Аарон Леннон, а на 90-й минуте окончательную черту разгрому подвёл Стид Мальбранк. Единственное, чего добились гости - это гол престижа, забитый на 70-й минуте вышедшим на замену Эммануэлем Адебайором.

Сегодня за вторую путевку в финал сразятся "Челси" и "Эвертон".

Англия. Кубок Лиги.

1/2 финала

"Тоттенхэм" - "Арсенал" 5:1 (первый матч 1:1)

Голы: Дженас 3, Бендтнер 27 (автогол), Кин 48, Леннон 60, Мальбранк 90 - Адебайор 70

"Тоттенхэм": Черны, Шимбонда, Кинг, Ли, Леннон (Хаддлстоун, 74), Дженас, Тайнио, Мальбранк, Кин (Боатенг, 64), Бербатов (Дефо, 64).

"Арсенал": Фабиански, Санья, Джастин Хойт, Галлас, Траоре (Эдуардо, 65), Глеб, Денилсон (Фабрегас, 18), Силва, Диаби, Уолкотт (Адебайор, 65), Бендтнер.

По материалам сайта ФК "Челси"