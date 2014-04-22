«Химик» и «Будівельник» выиграли стартовые матчи полуфиналов баскетбольной Суперлиги

Как передает корреспондент УНИАН, в обеих играх преимущество команд-фаворитов было подавляющим.

Стартовые и заключительные матчи серий, согласно регламенту проходят в Южном и Киеве, так как «Химик» и «строители» заняли более высокие места по итогам регулярного первенства – первое и второе, соответственно. И в стартовых матчах полуфиналов обе команды в очередной раз доказали свое превосходство над оппонентами.

В игре в Южном «Химик» обыграл «Донецк» с разницей в 11 очков – 78:67, а киевляне были сильнее мариупольцев на 33 балла – 76:43.

Как сообщал УНИАН, вторые матчи серий пройдут в Южном и Киеве 24 апреля. Согласно регламенту соревнований, полуфинальные серии длятся до трех побед одной из команд.