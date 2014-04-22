Шеннон Бриггс бросил футболку в Кличко перед предматчевой пресс-конференцией

Об этом сообщает sport.bigmir.net.

Американский ветеран бокса ворвался на пресс-конференцию, начал громко кричать и возмущаться, что украинец выбрал в соперники Алекса Леапаи, а не его. Украинец несколько раз пытался успокоить Бриггса, но тот продолжал кричать "Я настоящий чемпион".

Инцидент с участием Бриггса продолжался около 10 минут, после чего американца вывели и пресс-конференция продолжилась.

Любопытно, что месяц назад Бриггс попытался затеять драку с Кличко, бросив в украинца ботинком. Американца в итоге вывели из помещения, хотя тот не унимался и даже из дверей кричал в адрес украинца оскорбительные реплики.

Как сообщал УНИАН, бой Кличко - Леапаи состоится в субботу, 26 апреля, в немецком Оберхаузене.