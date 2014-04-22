Теннисистка Свитолина проиграла в первом круге турнира в Марокко

Об этом сообщает официальный сайт Женской теннисной ассоциации (WTA).

Украинка, находящаяся в мировом рейтинге на 36-й позиции, в этом турнире была посеяна под вторым номером и теоретически должна была без проблем доходить до финала. Но, на корте с грунтовым покрытием она оказалась в роли проигравшей уже в первом матче.

Майр-Ахлайтнер, которая занимает в рейтинге 79-е место, на тай-брейке выиграла первый сет, а затем без проблем одолела соперницу в третьей решающей партии - 7:6, 3:6, 6:2. Поединок продолжался 2 часа 19 минут. Свитолина сделала 7 брейков и упустила 8 своих подач. Обе соперницы выполнили по 3 эйса, при этом украинка допустила 9 двойных ошибок, а австрийка - 7.

Турнир в Маракеше продлится до 27 апреля.