Суд отменил приватизацию одесского стадиона СКА

Хозяйственный суд Одесской области отменил решение о передаче одесского стадиона СКА частной структуре. Об этом сообщил сегодня на сессии городского совета заместитель мэра Одессы Михаил КУЧУК.

Как передает корреспондент УНИАН, по словам заместителя городского председателя, «суд пришел к выводу, что решение принимали должностные лица Министерства обороны Украины, не имевшие на то полномочий». Сейчас муниципальное юридическое управление пытается добиться отмены свидетельства о праве собственности на строения стадиона.

Мэр Одессы Эдуард ГУРВИЦ добавил, что «в беседе с ним глава Минобороны Украины Юрий ЕХАНУРОВ пообещал выплатить 7,5 млн. грн. компании, купившей указанные сооружения.

Как сообщал УНИАН, решением Хозяйственного суда Одесской области от 31 августа 2007 года все сооружения на стадионе СКА, кроме футбольного поля, были переданы местной компании «Гринкойн». Это было предусмотрено в инвестиционном договоре между «Гринкойн» и предприятием «Укроборонстрой». Позже «Гринкойн» перепродала имущество частному предприятию «Юг-инвест».

Узнав об узаконенной сделке, которая могла помешать успешному проведению одного из матчей Евро-2012, городской председатель Э.ГУРВИЦ обратился в Секретариат Президента с тем, чтобы были предприняты «меры к исправлению ситуации, вызванной действиями руководства Минобороны».

Как сообщалось, на реализацию Программы подготовки и проведения в Одессе матчей европейского футбольного чемпионата 2012 г. предусмотрено выделить почти 8 млрд. грн.