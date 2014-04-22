Финал Кубка Украины по футболу состоится в Харькове
15:12, 22 апреля 2014Спорт
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Исполнительный комитет Федерации футбола Украины принял решение относительно проведения финального матча розыгрыша Кубка Украины сезона 2013/2014 в Харькове.
Кубок Украины / cup.sport.ua
Об этом сообщает официальный сайт турнира.
Поединок состоится 15 мая на стадионе ОСК «Металлист». Начало игры - в 20.00.
Как сообщал УНИАН, в финале сыграют победители пар «Динамо» (Киев) - «Черноморец» (Одесса) и «Славутич» (Черкассы) - «Шахтер» (Донецк).
Полуфинальные матчи состоятся 7 мая на полях команд, указанных первыми.
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