Новым тренером "Манчестер Юнайтед" стал Райан Гиггз
Один из ведущих футболистов "Манчестер Юнайтед" Райан Гиггз стал исполняющим обязанности главного тренера команды.
Об этом сообщает официальный сайт клуба.
И. о. главного тренера Гиггз будет, пока команде не найдут нового наставника, указывается в сообщении.
До сегодняшнего дня Гиггз входил в тренерский штаб команды на правах играющего тренера, сыграв в этом качестве 21 матч в сезоне 2013/14. Ранее он был просто игроком команды, проведя в ней всю свою карьеру футболиста. Вместе с МЮ он выиграл 13 титулов чемпиона английской Премьер-лиги, а также дважды побеждал в Лиге чемпионов.
Как сообщал УНИАН, сегодня, 22 апреля, МЮ подтвердил отставку главного тренера Дэвида Мойеса. Тренер проработал на своем посту менее года, провалив сезон. Команда находится лишь на 7-м месте в текущей турнирной таблице Премьер-лиги, к тому же, «Юнайтед» впервые за 19 лет остался без путевки в Лигу чемпионов на следующий сезон 2014/15.
В розыгрыше Лиги чемпионов нынешнего сезона "Манчестер" дошел до 1/4 финала, где по сумме двух матчей уступил немецкой "Баварии" (Мюнхен).
"Манчестер Юнайтед" является 20-кратным чемпионом и обладателем Суперкубка Англии, 11-кратным обладателем Кубка страны, 4-кратным обладателем Кубка Лиги, 3-кратным победителем Лиги чемпионов, а также обладателем Кубка Кубков, Суперкубка УЕФА, Межконтинентального кубка и клубным чемпионом мира 2008 года.
27 крупных трофеев команда выиграла с ноября 1986 года по май 2013 года, когда ее возглавлял сэр Алекс Фергюсон.