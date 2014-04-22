Новым тренером "Манчестер Юнайтед" стал Райан Гиггз

Об этом сообщает официальный сайт клуба.

И. о. главного тренера Гиггз будет, пока команде не найдут нового наставника, указывается в сообщении.

До сегодняшнего дня Гиггз входил в тренерский штаб команды на правах играющего тренера, сыграв в этом качестве 21 матч в сезоне 2013/14. Ранее он был просто игроком команды, проведя в ней всю свою карьеру футболиста. Вместе с МЮ он выиграл 13 титулов чемпиона английской Премьер-лиги, а также дважды побеждал в Лиге чемпионов.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 22 апреля, МЮ подтвердил отставку главного тренера Дэвида Мойеса. Тренер проработал на своем посту менее года, провалив сезон. Команда находится лишь на 7-м месте в текущей турнирной таблице Премьер-лиги, к тому же, «Юнайтед» впервые за 19 лет остался без путевки в Лигу чемпионов на следующий сезон 2014/15.

В розыгрыше Лиги чемпионов нынешнего сезона "Манчестер" дошел до 1/4 финала, где по сумме двух матчей уступил немецкой "Баварии" (Мюнхен).

"Манчестер Юнайтед" является 20-кратным чемпионом и обладателем Суперкубка Англии, 11-кратным обладателем Кубка страны, 4-кратным обладателем Кубка Лиги, 3-кратным победителем Лиги чемпионов, а также обладателем Кубка Кубков, Суперкубка УЕФА, Межконтинентального кубка и клубным чемпионом мира 2008 года.

27 крупных трофеев команда выиграла с ноября 1986 года по май 2013 года, когда ее возглавлял сэр Алекс Фергюсон.