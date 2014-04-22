В баскетбольной Суперлиге пройдут первые полуфинальные матчи плей-офф

Полуфинальные серии, где между собой будут соревноваться «Химик» (Южный) - «Донецк», а также «Будівельник» (Киев) - «Азовмаш» (Мариуполь), продлятся до трех побед по формуле 2 - 2 - 1, сообщает официальный сайт Суперлиги.

Первые два матча, а также, в случае необходимости, пятый состоятся в Южном и Киеве, потому что "Химик" и "Будівельник" заняли более высокие места в итоговой таблице регулярного чемпионата.

В первом полуфинале силами померятся команды, которые достаточно долго лидировали в турнирной таблице, оторвавшись от конкурентов. Однако, если «Химик» финишировал в регулярном первенстве на первом месте, то «Донецк», потеряв ряд ключевых исполнителей, опустился на четвертую строчку. В регулярном чемпионате южненцы дважды обыграли дончан: в первом круге со счетом 95-86, во втором круге - 97-76. Причем, в обоих матчах команды выступали в своих оптимальных составах, в частности за «тигров» играли легионеры, а также украинцы Яковлев с Липовым.

В другой полуфинальной паре действующий чемпион "Будівельник" сыграет со своим принципиальным соперником, который, даже потеряв легионеров, остается грозной силой. За последние пять сезонов лишь однажды пути двух команд не пересеклись в плей-офф. В сезоне 2009-2010 гг. соперники встретились в финале, где сильнее оказался «Азовмаш» (3-2), в сезоне 2011-2012 гг. «Строитель» во главе с нынешним наставником «львов» Звезданом Митровичем уступил «Азовмашу» 0-4 в полуфинальной серии. Однако, в прошлом сезоне «Будівельник» взял реванш, обыграв «Азовмаш» в финале 4-3. В нынешнем сезоне команды уже дважды играли между собой, обменявшись домашними победами (82-65 в пользу «строителй» и 79-74 в пользу «Азовмаша»).

Полуфинальные игры состоятся 22, 24 и 27 апреля, а также, при необходимости, 29 апреля и 2 мая.