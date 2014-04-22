Обнародован список судей на бой Кличко - Леапаи

Об этом сообщается в официальном релизе Всемирной боксерской организации (WBO).

Рефери в ринге назначен американец Эдди Коттон. Боковыми судьями будут Гленн Фельдман (США), Золтан Эниеди (Венгрия) и Деон Дварте (Южная Африка), а функции супервайзера возложены на президента WBO Франциско Валькарсела.

Коттон далеко не в первый раз будет обслуживать поединок Владимира Кличко. Ранее американский рефери обслуживал поединки украинца против Мариуша Ваха, Руслана Чагаева и Рэя Остина.

Как сообщал УНИАН, бой Кличко - Леапаи состоится 26 апреля в немецком Оберхаузене.