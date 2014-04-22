Обнародован список судей на бой Кличко - Леапаи
12:23, 22 апреля 2014Спорт
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Организаторы титульного боя Владимир Кличко - Алекс Леапаи обнародовали список судейской бригады, которая будет задействована в этом поединке.
Кличко и Леапаи / wbaonline.com
Об этом сообщается в официальном релизе Всемирной боксерской организации (WBO).
Рефери в ринге назначен американец Эдди Коттон. Боковыми судьями будут Гленн Фельдман (США), Золтан Эниеди (Венгрия) и Деон Дварте (Южная Африка), а функции супервайзера возложены на президента WBO Франциско Валькарсела.
Коттон далеко не в первый раз будет обслуживать поединок Владимира Кличко. Ранее американский рефери обслуживал поединки украинца против Мариуша Ваха, Руслана Чагаева и Рэя Остина.
Как сообщал УНИАН, бой Кличко - Леапаи состоится 26 апреля в немецком Оберхаузене.
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