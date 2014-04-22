"Манчестер Юнайтед" уволил главного тренера

Об этом сообщает официальный клубный сайт.

Причины такого решения в сообщении не указываются.

Команда впервые за 19 лет не смогла попасть в отбор по итогам национального первенства в число участников Лиги чемпионов. В минувшие выходные в матче 35-го тура английской Премьер-лиги МЮ проиграл "Эвертону" со счетом 0:2, лишившись даже теоретических шансов на попадание в самый престижный клубный турнир Европы.

На данный момент "Юнайтед" занимает 7-е место в турнирной таблице английского чемпионата, набрав 54 очка. Команда обеспечила себе место на следующий сезон во втором по значимости клубном турнире - Лиге Европы.

В Лиге чемпионов в этом сезоне "Манчестер" дошел до 1/4 финала, где по сумме двух матчей уступил немецкой "Баварии" (Мюнхен).

"Манчестер Юнайтед" является 20-кратным чемпионом и обладателем Суперкубка Англии, 11-кратным обладателем Кубка страны, 4-кратным обладателем Кубка Лиги, 3-кратным победителем Лиги чемпионов, а также обладателем Кубка Кубков, Суперкубка УЕФА, Межконтинентального кубка и клубным чемпионом мира 2008 года.

27 крупных трофеев команда выиграла с ноября 1986 года по май 2013 года, когда ее возглавлял сэр Алекс Фергюсон. Его сменщик Мойес на своем посту не продержался даже один полноценный сезон.