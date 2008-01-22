Кубок Содружества: киевское Динамо выигрывает и выбывает
21:12, 22 января 2008Спорт
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Определились четвертьфиналисты
В четвертьфинале проходящего в Санкт-Петербурге Кубка чемпионов Содружества по футболу завтра сыграют:
"Зенит" (Россия) - "Каунас" (Литва)
"Олимпи" (Грузия) - БАТЭ (Беларусь)
"Пахтакор" (Узбекистан) - "Вентспилс" (Латвия)
"Хазар" (Азербайджан) - "Шериф" (Молдова)
Киевское "Динамо" выиграло завершающий матч в своей группе (1:0 у команды "Бананц" из Армении). Но поскольку перед этим был проигрыш Пахтакору 0:1 и ничья 1:1 с БАТЭ, четырех набранных очков для выхода в четвертьфинал не хватило.
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