Кубок Содружества: киевское Динамо выигрывает и выбывает

В четвертьфинале проходящего в Санкт-Петербурге Кубка чемпионов Содружества по футболу завтра сыграют:

"Зенит" (Россия) - "Каунас" (Литва)

"Олимпи" (Грузия) - БАТЭ (Беларусь)

"Пахтакор" (Узбекистан) - "Вентспилс" (Латвия)

"Хазар" (Азербайджан) - "Шериф" (Молдова)

Киевское "Динамо" выиграло завершающий матч в своей группе (1:0 у команды "Бананц" из Армении). Но поскольку перед этим был проигрыш Пахтакору 0:1 и ничья 1:1 с БАТЭ, четырех набранных очков для выхода в четвертьфинал не хватило.