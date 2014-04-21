Хоккейная сборная Украины выиграла второй матч чемпионата мира

Как сообщает корреспондент УНИАН, судьбу матча решил отрезок длиной чуть более минуты в середине игры во втором периоде.

Матч начался атаками украинской команды, которая уже н 5-й минуте открыла счет. Точный бросок на счету экс-россиянина Евгения Белухина, который только накануне мирового первенства оформил украинское гражданство.

В дальнейшем игра протекала в упорной борьбе с обоюдными шансами. Решающим стал отрезок игры в середине второго периода, когда в течении 1 минуты и 3 секунд голы забили Олег Шафаренко и Олег Тимченко.

Лучшим игроком матча в составе украинской сборной был признан автор победной шайбы Евгений Белухин.

Таким образом, после двух игровых дней чемпионата сборная Украины занимает второе место, набрав 4 очка.

Как сообщал УНИАН, накануне украинская команда проиграла в овертайме сборной Австрии со счетом 2:3.

Чемпионат мира в Южной Корее проходит с 20 по 26 апреля. Шесть команд сыграют групповой турнир в один круг – по пять матчей. Две сильнейшие сборные по итогам соревнований попадут на Чемпионат мира-2015 в элитный дивизион, компанию 16 сильнейших команд, непосредственно оспаривающих титул.