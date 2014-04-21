Черноморец обыграл Днепр
02:39, 21 апреля 2014Спорт
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"Черноморец" на домашнем поле с минимальным счетом обыграл днеропетровский "Днепр".
Черноморец победил / chernomorets.odessa.ua
Черноморец – Днепр 1:0
Гол: Окриашвили, 34
Черноморец: Безотосный, Ребенок, Кутас, Тейку, Зубейко, Гай, Ковальчук, Аржанов, Лео Матос, Окриашвили (Диденко, 78), Антонов
Днепр: Бойко, Стринич (Кравченко, 68), Чеберячко, Мазух, Федецкий (Кулаков, 59), Ротань, Канкава (Калинич, 35), Коноплянка, Матеус, Жулиано, Селезнев
Предупреждения: Лео Матос, Аржанов – Канкава, Стринич, Чеберячко, Шахов
По материалам: football.ua
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