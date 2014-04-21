Черноморец обыграл Днепр

"Черноморец" на домашнем поле с минимальным счетом обыграл днеропетровский "Днепр".

Черноморец – Днепр 1:0 Гол: Окриашвили, 34 Черноморец: Безотосный, Ребенок, Кутас, Тейку, Зубейко, Гай, Ковальчук, Аржанов, Лео Матос, Окриашвили (Диденко, 78), Антонов Днепр: Бойко, Стринич (Кравченко, 68), Чеберячко, Мазух, Федецкий (Кулаков, 59), Ротань, Канкава (Калинич, 35), Коноплянка, Матеус, Жулиано, Селезнев Предупреждения: Лео Матос, Аржанов – Канкава, Стринич, Чеберячко, Шахов По материалам: football.ua

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