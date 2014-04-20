"Динамо" получило волевую победу над "Ворсклой", "Металлист" обыграл "Металлург"

19:32, 20 апреля 2014
Спорт
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В матчах очередного тура премьер-лиги "Динамо" и "Металлист" не потеряли очков в матчах с полтавской "Ворсклой" и "Металлургом".

Динамо победило / fcdynamo.kiev.ua

Динамо - Ворскла 2:1

Голы: Идейе, 82, Ярмоленко, 85 - Яхович, 30

Динамо: Коваль, Данило Силва, Вида, Драгович, Макаренко, Вукоевич, Гармаш, Ярмоленко (Сидорчук, , Бельханда (Идейе, 62), Гусев (Ленс, 62), Мбокани

Ворскла: Непогодов, Сапай, Даллку, Ткачук, Пердута, Чеснаков, Дедечко, Маркоски (Баранник, 46), Мищенко (Скляр, 76), Турсунов, Яхович (Кривошеенко, 87)

Предупреждения: Мбокани — Яхович, Дедечко, Даллку

Удаление: Дедечко, 73

Металлург З — Металлист 0:3

Голы: Гоменюк, 2, 31, Бланко, 70

Металлург З: Боровик, Сахневич, Штурко, Йокич, Нестеров, Балич, Лазарович (Сержиньо, 74), Гавриш (Матяж, 46), Коротецкий, Татарков (Юсов, 46), Приемов

Металлист: Горяинов, Ксенз, Пшеничных, Гуйе, Азеведо, Эдмар (Диего Соуза, 62; Красноперов, 78), Шавьер, Марлос, Гомес, Бланко, Гоменюк (Богданов, 73)

Предупреждены: Балич, Приемов — Ксенз

По материалам: football.ua

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