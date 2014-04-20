"Динамо" получило волевую победу над "Ворсклой", "Металлист" обыграл "Металлург"

В матчах очередного тура премьер-лиги "Динамо" и "Металлист" не потеряли очков в матчах с полтавской "Ворсклой" и "Металлургом".

Динамо - Ворскла 2:1 Голы: Идейе, 82, Ярмоленко, 85 - Яхович, 30 Динамо: Коваль, Данило Силва, Вида, Драгович, Макаренко, Вукоевич, Гармаш, Ярмоленко (Сидорчук, , Бельханда (Идейе, 62), Гусев (Ленс, 62), Мбокани Ворскла: Непогодов, Сапай, Даллку, Ткачук, Пердута, Чеснаков, Дедечко, Маркоски (Баранник, 46), Мищенко (Скляр, 76), Турсунов, Яхович (Кривошеенко, 87) Предупреждения: Мбокани — Яхович, Дедечко, Даллку Удаление: Дедечко, 73 Металлург З — Металлист 0:3 Голы: Гоменюк, 2, 31, Бланко, 70 Металлург З: Боровик, Сахневич, Штурко, Йокич, Нестеров, Балич, Лазарович (Сержиньо, 74), Гавриш (Матяж, 46), Коротецкий, Татарков (Юсов, 46), Приемов Металлист: Горяинов, Ксенз, Пшеничных, Гуйе, Азеведо, Эдмар (Диего Соуза, 62; Красноперов, 78), Шавьер, Марлос, Гомес, Бланко, Гоменюк (Богданов, 73) Предупреждены: Балич, Приемов — Ксенз По материалам: football.ua

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