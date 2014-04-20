Хоккейная сборная Украины проиграла первый матч чемпионата мира

Как сообщает корреспондент УНИАН, по ходу матча украинцы дважды сравнивали счет.

Стартовая игра чемпионата во втором по значимости дивизионе прошла с преимуществом австрийцев. Но, по ходу основного времени игры, украинцы каждый раз выравнивали положение.

Первый период получился богатым на события. На 10-й минуте игры счет открыл Доминик Хейнрих, но спустя 16 секунд Роман Благой сравнял счет. А на 13-й минуте Хейнрих сделал дубль.

Сравнять счет в следующий раз украинцы смогли в середине второго периода, на 33-й минуте, когда точный бросок удался Александру Матерухину.

Третий период оказался безголевым, а в овертайме команды сыграли лишь полторы минуты. Автором победного гола оказался Бриан Леблер.

Таким образом, на данный момент в турнирной таблице у сборной Австрии 2 очка, а у украинцев – 1. Позже сегодня состоятся матчи Япония – Словения, Южная Корея – Венгрия.

Как сообщал УНИАН, чемпионат мира в Южной Корее продлится с 20 по 26 апреля. Шесть команд сыграют групповой турнир в один круг – по пять матчей. Две сильнейшие сборные по итогам соревнований попадут на Чемпионат мира-2015 в элитный дивизион, компанию 16 сильнейших команд, непосредственно оспаривающих титул.