Сборная Украины: попасть в хоккейную элиту

Последний раз украинская команда играла в элитном дивизионе мирового хоккея в 2007 году, на турнире в Москве. Заняв тогда последнее, 16-е, место среди всех участников, украинцы выбыли во второй по значимости Дивизион 1А. Тогда казалось, что выбыли ненадолго. Все-таки, остатки хоккейной школы у нас еще были, а составу команды могли позавидовать многие действующие участники элитного мирового дивизиона. Тем не менее, пауза в выступлениях «в элите» затянулась. Она длится уже семь сезонов, и, чем дальше, тем труднее представить себе, что команда вообще способна вернуться в элиту. Ведь в некогда боеспособном коллективе остаются единицы игроков, готовых сражаться на столь высоком уровне. Но...

Нынешний сезон может в корне изменить ситуацию. Донецкий «Донбасс», второй год подряд выступающий в Континентальной хоккейной лиге, собирает в свои ряды лучших хоккеистов страны. Те, в свою очередь, набираются опыта в сильнейшей европейской хоккейной лиге, тренируясь в компании достаточно квалифицированных легионеров, входящих в национальные сборные других стран — Финляндии, Словакии, Латвии. Между прочим, далеко не последних в мировом хоккее.

В нынешнем сезоне «Донбасс» сумел дойти до четвертьфинала плей-офф КХЛ — Кубка Гагарина. Теперь части его игроков предстоит выступить на элитном мировом первенстве в Минске, которое пройдет с 9 по 25 мая. Другой части предстоит довольствоваться малым: провести всего пять матчей. Но, по их итогам, команда может получить возможность вернуться в элиту уже через год, на Чемпионате мира-2015.

Взлеты и падения национальной команды

Сборная Украины дебютировала на международной арене в 1993-м году. Тогда еще на хоккейных аренах «гремел» киевский «Сокол», тот самый, который в 1985 году выиграл первый и единственный комплект наград чемпионата СССР - бронзу. В первые постсоветские годы команда выступала в Межнациональной хоккейной лиге, продолжая соревноваться с ведущими клубами России и других стран бывшей 1/6 части суши. И неудивительно, что команда сравнительно легко, за шесть лет, прошла путь из самых низов до элитного дивизиона.

С 1999-го по 2007-й годы украинцы участвовали в ЧМ в элитном дивизионе, за это время дважды попав в 10-ку сильнейших команд планеты, а в 2002-м - заняв наивысшее в своей истории 9-е место. Не менее значимым стало и попадание в число участников Олимпиады в том же 2002-м году, где команда заняла 10-е место.

После этого сезона в украинском хоккее начался спад. Олимпиада и чемпионат мира-2002 стали венцом карьеры для многих игроков, а смена поколений, в принципе, не могла пройти безболезненно. Ведь в 90-х годах кризис напрямую затронул хоккейные ДЮСШ, из которых массово уезжали тренеры, а детям, порой, просто негде было тренироваться. Ледовые площадки не заливали из-за больших долгов перед коммунальными службами. Кстати, показателен в этом плане пример юниорской сборной Украины (возраст игроков – до 18 лет), которая на закончившемся 19 апреля 2014 года чемпионате мира среди команд Дивизиона 1В (третий по значимости дивизион) заняла предпоследнее место, едва не вылетев в четвертый дивизион…

Национальная же команда с каждым годом все больше и больше сталкивалась с проблемой возраста своих лидеров, но, до уровня борьбы за выживание в третьем дивизионе, к счастью, не опустилась. В 2007-м году, заняв последнее, 16-е, место на Чемпионате мира в Москве, украинцы застряли во втором по значимости Дивизионе. А в ЧМ-2012 команда заняла последнее, 6-е, место во втором дивизионе, выбыв в третий. Впрочем, уже в 2013-м украинцы стали победителями турнира в третьем дивизионе, проходившем в Донецке, и вновь вернулись во второй.

Теперь перед командой новая цель – вернуться в элиту.

Назаров и его «дружина»

Стоит отметить, что эта задача вовсе не «свалилась с неба» на тренерский штаб украинцев. Предпосылки для успешного выступления команды в Гоянге есть. И главная из них, разумеется – «Донбасс». Два года назад, сходу заявив о себе, в Украине появилась команда Континентальной хоккейной лиги. Руководство клуба решило не мелочиться, а, так как имеющиеся в Украине игроки, в подавляющем большинстве, не соответствовали уровню сильнейшей лиги Европы, то «под КХЛ» были приобретены два десятка вполне добротных легионеров.

В сумме, украинцев в команде было намного меньше, чем варягов. Но, зато они получили возможность набираться опыта в совместной работе с иностранцами. Гораздо больше их было, кстати, в фарм-клубе «Донбасса», выступающем в Молодежной хоккейной лиге. Те игроки также постоянно находились на виду у тренерского штаба основной команды, что называется, «в обойме».

И уже по итогам первого сезона выступлений «Донбасса» в КХЛ, национальная команда получила ощутимый результат. Прошлогоднее мировое первенство в Донецке подопечные Александра Куликова выиграли «в одну калитку». Четыре победы были одержаны в основное время, и лишь в матче с Нидерландами для достижения успеха пришлось потрудиться в овертайме. Но, результат говорит сам за себя – первое место и возвращение во второй дивизион.

Кстати, сам «Донбасс» в прошлом сезоне не смог попасть в плей-офф КХЛ, за что своего поста лишился тренер команды - словацкий специалист Юлиус Шупплер. Летом 2013-го ему на смену пришел россиянин Андрей Назаров, который чуть позже дал согласие на совмещение двух постов – в клубе и сборной. И, если поначалу приглашение молодого специалиста, более известного своими достижениями «тафгая» (драчуна) в качестве игрока, воспринималось общественностью скептически, то по ходу сезона все сомнения были отброшены. «Донбасс» занял 3-е место в итоговой таблице Регулярного чемпионата и дошел до полуфинала Западной конференции. Прогресс, по сравнению с прошлым сезоном, налицо. А, значит, и среди команд второго дивизиона мирового первенства украинцы должны быть в числе фаворитов.

Конечно, на данный момент «Донбасс» и сборная Украины - две большие разницы. В основном составе команды, выступающей в КХЛ, едва наберется полноценная пятерка игроков. Да и та без вратаря. На последнем рубеже дончан попеременно стоят канадец Ллейтон и словак Лацо. В итоге, в национальной команде Назарову приходится рассчитывать на совершенно других исполнителей. И, стоит отметить, тренер не работает в клубе в ущерб интересам сборной. О ней он думает постоянно.

Так, в середине нынешнего сезона ряды «Донбасса» пополнил голкипер Сергей Гайдученко. Основной команде он, в принципе, не был нужен, так как конкуренцию Ллейтону и Лацо составить не мог. Но для сборной этот игрок практически незаменим. Ведь в Украине нет вратарей такого уровня с таким послужным списком. За спиной у уроженца Украины, имеющего, впрочем, российский паспорт, выступления в ярославском «Локомотиве», новокузнецком «Металлурге», новосибирской «Сибири» и московском ЦСКА. К счастью, перспективного молодого голкипера до сих пор не разглядели тренеры сборной России. Назаров же абсолютно вовремя подметил игрока, который перешел в «Донбасс», а в Южной Корее может сыграть и за национальную команду.

Кстати, вратарская проблема – одна из самых острых. Ни Константина Симчука, ни Игоря Карпенко в команде уже нет. А ведь на протяжении последних лет десяти они были практически незаменимой парой голкиперов.

Но это только один из примеров того, что Назаров постоянно думает о сборной.

Тем не менее, стоит отметить, что, несмотря на все усилия тренерского штаба, собрать сильнейший состав так и не удалось. Травмирован самый титулованный игрок в составе команды, двукратный обладатель Кубка Стэнли Руслан Федотенко. А, буквально за пару дней до старта соревнований, выбыл и Виталий Люткевич - еще один опытнейший и очень важный для команды игрок.

Но, все-таки, это второй дивизион. Команд-грандов, вроде России, Канады или Чехии, здесь нет. И на победном настрое команды, потери не должны сказаться, в принципе.

Россияне на экспорт

Любопытно, что после прихода российского специалиста в украинский клуб и сборную, ходило много разговоров о том, что в национальную команду, вслед за ним, придет и множество натурализованных россиян. Ведь в клубную команду соотечественники нового тренера шли в большом количестве. Правда, со вторым дело застопорилось. И причина кроется вовсе не в последних политических событиях и взаимоотношениях двух стран. В конце концов, вопрос смены гражданства решается не один день. И, если такое желание было, поднимать эту тему надо было еще осенью. Дело, разумеется, в другом.

Сборная России, что ни говори, имеет имя в мировом хоккее. И имя достаточно серьезное. С этой командой можно и выиграть чемпионат мира, и замахнуться на олимпийские медали… А вот правила смены гражданства в хоккее, к сожалению, такие же кабальные, как и в футболе. «Выбирать родину» можно только один раз. В итоге, многие отказываются от предложения команды-середнячка, надеясь когда-нибудь попасть в главную команду своей родной страны, одного из лидеров мирового хоккея. Кстати, засветиться перед тренером сборной России вполне можно и в «Донбассе», в играх против других команд КХЛ – сильнейших в России.

Единственным исключением в этом сезоне стал Евгений Белухин - игрок далеко не ведущий в своей клубной команде. В «Донбассе» он выступает в 3-4 звеньях. Разумеется, ему не приходилось рассчитывать на вызов в российскую команду, а вот сыграть на мировом первенстве в составе украинцев – реальная перспектива.

Таким образом, команда, потерявшая двух ведущих игроков, практически ничего не приобрела взамен.

Неделя перед боем

Последний этап подготовки к чемпионату мира, сборная Украины провела на Дальнем Востоке, в Хабаровске. И это - еще одно доказательство, сколь серьезное отношение к турниру у самой команды, и у отвечающих за ее подготовку чиновников Федерации хоккея Украины.

Турнир состоится в городе, с которым у Украины разница во времени 6 часов. И сходу акклиматизироваться не получится. Поэтому очень удачно подвернулся товарищеский международный турнир в Хабаровске, где, помимо местного «Амура» и «Адмирала» из Владивостока, играла также национальная команда Японии. Регламент предусматривал полуфиналы и финал. А подопечные Назарова, как оказалось, провели матчи против российских клубов. В полуфинале был обыгран «Адмирал», в финале последовал проигрыш «Амуру». Однако главное в этом турнире совсем не результат. Его ценность была в том, что команда получила игровой опыт (совсем не лишний для сборной, игроки которой собираются вместе не так уж и часто) и та самая адаптация к часовому поясу. Эта цель была достигнута.

Австрия, Словения и все остальные

Соперниками сборной Украины на предстоящем турнире будет шесть команд. И самые опасные среди них – Австрия и Словения. Те, что еще год назад выступали в элитном Дивизионе, заняв там последние места в своих группах.

Они и в мировом рейтинге занимают 14 и 16 места, против 21-го у украинцев. Выше нашей команды стоит и сборная Венгрии, 19-я в мире. А вот Япония и Корея, по мировой классификации, дышат украинцам в спину – 22-е и 23-е места.

Понятное дело, рейтинг весьма условен. Иногда к реалиям на площадке он вообще не имеет отношения. В конце концов, считается он, в основном, по выступлениям команд на крупнейших соревнованиях – чемпионатах мира и Олимпиадах, чем украинцам, в последние годы, похвастать не приходится.

Сейчас же ситуация у нашей команды кардинально отличается от прошлых лет. Возможность доказать это на деле, представится уже в течение ближайшей недели. Первый матч - с австрийцами – состоится в воскресенье, 20 апреля.

… Формула турнира во втором по значимости дивизионе мирового хоккея весьма скоротечна. За неделю, с воскресенья по субботу, шесть команд сыграют друг с другом круговой турнир – по пять матчей. Времени для раскачки нет вообще. Любая расслабленность может стоить места в двойке сильнейших, и путевки в элиту. О выбывании назад, в третий дивизион, будем надеяться, речь не идет.

А вот попадание в элиту пока остается под вопросом…

Кирилл Стадниченко