«Шахтер» одержал волевую победу в матче Премьер-лиги

Как сообщает корреспондент УНИАН, «Шахтер» одержал победу, проигрывая по ходу матча со счетом 0:1.

Донецкое дерби получилось напряженным и малорезультативным. В первом тайме ни одной из команд так и не удалось забить гол. А после перерыва судьба игры решилась в течении первых 17 минут. Счет открыл на 49-й минуте игрок «Металлурга» Василий Прийма, на что горняки ответили точными ударами Сергея Кривцова (56-я минута) и Луиса Адриано (62).

В дальнейшем обе команды имели шансы отличиться, но игра завершилась с минимальным преимуществом лидера чемпионата.

Также сегодня состоялся матч в Ужгороде, в котором «Говерла» проиграла мариупольскому «Ильичевцу» - 1:2.

В этой встрече все решил трехминутный отрезок в середине второго тайма, когда отличились Андрей Тотовицкий и Иван Ордец. На 93-й минуте Дмитрий Трухин отквитал один гол, но большего «Говерле» сделать не удалось.

Таким образом, на данный момент в турнирной таблице у «Шахтера» 53 очка и команда вновь стала единоличным лидером турнирной таблицы Премьер-лиги.

Матч «Днепр» - «Черноморец», а также игры с участием «Динамо» и «Металлиста» состоятся в воскресенье, 20 апреля.