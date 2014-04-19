Украинская чемпионка мира по пятиборью будет выступать за Россию

Об этом сообщает пресс-служба ФСПР.

В частности, в сообщении отмечается: «Согласно п. 6.22.18 Устава ФСПР, а также руководствуясь принципами и положениями Олимпийской Хартии, Устава УИПМ и Устава ФСПР Президиум ФСПР единогласно постановил принять Буряк Анну Эдуардовну в члены ФСПР и разрешить ей выступать за сборную России на международных соревнованиях, начиная с мая 2014 года».

24-летняя Буряк на данный момент занимает второе место в рейтинге Международной федерации спортивного пятиборья. В составе сборной Украины в 2013-м году она выиграла два этапа Кубка мира, завоевала серебряную медаль чемпионата Европы в личном первенстве и стала чемпионкой мира в эстафете. В 2012 году она выиграла золотую медаль чемпионки мира в смешанной эстафете.