Определен окончательный состав сборной Украины на чемпионат мира по хоккею

Об этом УНИАН сообщили в Национальном олимпийском комитете Украины.

Всего в списке 23 хоккеиста. Вместо ранее травмированного капитана команды Руслана Федотенко, на ЧМ сыграет нападающий "Донбасса" Евгений Белухин.

Состав сборной Украины выглядит следующим образом: вратари - Сергей Гайдученко ("Донбасс"), Вадим Селиверстов (ХК "Астана", Казахстан), Михаил Шевчук ("Молодая Гвардия"); Защитники - Денис Петрухно ("Донбасс"), Александр Победоносцев ("Титан", ВХЛ), Денис Исаенко ("Компаньон-Нефтегаз"), Игорь Кугут ("Белый Барс"), Даниил Скрипец ("Молодая Гвардия"), Юрий Наваренко (ХК "Гомель", Беларусь), Николай Ладыгин ("Халл Стінгрейс", Великобритания); нападающие - Евгений Белухин, Александр Торяник, Максим Квитченко, Сергей Варламов, Роман Благой, Виктор Захаров, Павел Падакин (все - "Донбасс"), Дмитрий Нименко ("Компаньон - Нефтегаз" ), Артем Бондарев ("Белый Барс" ), Олег Тимченко, Олег Шафаренко (оба - "Юность", Беларусь), Андрей Михнов ("Металлург", Беларусь) и Александр Матерухин ("Динамо" Мн., Беларусь).

Как сообщал УНИАН, Чемпионат мира в Южной Корее будет проходить с 20 по 26 апреля. Соперниками сборной Украины на этом турнире будут команды Австрии, Словении, Венгрии, Японии и Кореи.