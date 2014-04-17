«Металлист» вновь не смог выиграть в Премьер-лиге
В Харькове завершился матч 19-го тура украинской футбольной Премьер-лиги, в котором «Металлист» принимал луганскую «Зарю и сыграл вничью – 1:1.
Как сообщает корреспондент УНИАН, эта игра стала 8-й в серии из 9-ти матчей, в которых харьковчане не могут одержать победу.
Игра против середняка Премьер-лиги проходила с небольшим преимуществом хозяев поля. И они даже сумели выйти вперед, когда гол на 61-й минуте забил Эдмар. Но, спустя ровно 10 минут Данило Де Оливейра забил ответный мяч – 1:1. В оставшееся время моменты имели обе команды, но счет так и не изменился.
Таким образом, «Металлист» еще на два балла увеличил свое отставание от дуэта лидеров. По итогам 19-го тура у днепропетровского «Днепра» и донецкого «Шахтера» по 50 баллов, киевского «Динамо» - 43, «Металлиста» - 38, одесского «Черноморца» - 36.
Следующий тур УПЛ пройдет 19-20 апреля.