«Металлист» вновь не смог выиграть в Премьер-лиге

Как сообщает корреспондент УНИАН, эта игра стала 8-й в серии из 9-ти матчей, в которых харьковчане не могут одержать победу.

Игра против середняка Премьер-лиги проходила с небольшим преимуществом хозяев поля. И они даже сумели выйти вперед, когда гол на 61-й минуте забил Эдмар. Но, спустя ровно 10 минут Данило Де Оливейра забил ответный мяч – 1:1. В оставшееся время моменты имели обе команды, но счет так и не изменился.

Таким образом, «Металлист» еще на два балла увеличил свое отставание от дуэта лидеров. По итогам 19-го тура у днепропетровского «Днепра» и донецкого «Шахтера» по 50 баллов, киевского «Динамо» - 43, «Металлиста» - 38, одесского «Черноморца» - 36.

Следующий тур УПЛ пройдет 19-20 апреля.