Ситуацию с подготовкой к Евробаскету-2015 продолжат обсуждать 22 апреля

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Федерации баскетбола Украины.

В частности, в сообщении говорится: «17 апреля состоялось совещание по вопросам подготовки к Евробаскету 2015 под председательством Премьер-министра Украины Арсения Яценюка с участием Министра молодежи и спорта Дмитрия Булатова, представителей Федерации баскетбола Украины, инвесторов арен и представителей банковского сектора, во время которой была обсуждена ситуация по подготовке к чемпионату, а также дано поручение экспертам в ближайшие два дня провести анализ ситуации и доложить выводы на следующей рабочей встрече, которая состоится во вторник, 22 апреля».

Как известно, заседание Совета Европейского отделения Международной федерации баскетбольных ассоциаций (ФИБА-Европа) по вопросам проведения Евробаскета в Украине должен состояться 15 мая.

Как сообщал УНИАН, чемпионат Европы по баскетболу среди мужских команд должен состояться в Украине осенью 2015 года.