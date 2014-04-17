"Севастополь" выиграл у "Таврии" в матче украинской Премьер-лиги
18:26, 17 апреля 2014Спорт
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В Симферополе завершился матч 19-го тура украинской футбольной Премьер-лиги, в котором "Таврия" на свем поле уступила "Севастополю" со счетом 0:2.
Премьер-лига / sctavriya.com
Об этом сообщает официальный сайт УПЛ.
Крымское дерби проходило с явным преимуществом гостей, в то время как игроки "Таврии" отличились лишь грубой игрой и желтыми карточками.
Голы были забиты в конце первого и середине второго таймов. На 38-й минуте счет открыл Сергей Кузнецов, а на 67-й Александр Караваев удвоил перевес "Севастополя".
Как сообщал УНИАН, 19-й тур УПЛ завершится сегодня вечером матчем "Металлист" (Харьков) - "Заря" (Луганск).
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