"Севастополь" выиграл у "Таврии" в матче украинской Премьер-лиги

Об этом сообщает официальный сайт УПЛ.

Крымское дерби проходило с явным преимуществом гостей, в то время как игроки "Таврии" отличились лишь грубой игрой и желтыми карточками.

Голы были забиты в конце первого и середине второго таймов. На 38-й минуте счет открыл Сергей Кузнецов, а на 67-й Александр Караваев удвоил перевес "Севастополя".

Как сообщал УНИАН, 19-й тур УПЛ завершится сегодня вечером матчем "Металлист" (Харьков) - "Заря" (Луганск).