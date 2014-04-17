Суркис объяснил, почему в "Динамо" не будет иностранного тренера

Президент киевского "Динамо" Игорь Суркис объяснил, почему не рассматривает вариант с приглашением иностранного специалиста на тренерскую должность.

В эксклюзивном интервью "Проспорту" он, в частности, заметил: "Ну встречусь я с каким-то иностранным тренером? Что я ему скажу о чемпионате? О ситуации с нашими легионерами. А не захотят ли они завтра разъехаться? У потенциального иностранного тренера будет много вопросов, на которые я пока не в состоянии дать ему ответа".

Игорь Михайлович отметил, что очень переживает за команду, за результат. "Вы же прекрасно понимаете, что я рассчитывал совсем на другой результат, приглашая Блохина и делая ставку на прошлогоднюю трансферную кампанию. Беспрецедентную кампанию, замечу, в истории клуба. У меня нет возможностей, как у некоторых владельцев украинских клубов, но я это делал. Потому что я люблю футбол больше чем деньги. Но мы не знаем каким будет следующий чемпионат? Сколько в нем будет команд?", - говорит Суркис.

Как сообщал УНИАН, накануне с поста главного тренера команды был уволен Олег Блохин. Это случилось после поражения столичной команды от донецкого "Шахтера" - 0:2. И.о. главного тренера "Динамо" назначен Сергей Ребров.