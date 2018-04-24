Блохин в «Динамо»: непройденный путь славы

Период времени, начиная с октября 2012-го года, не ознаменовался для киевского клуба ничем хорошим. За эти полтора года Блохин висел на волоске, как минимум, дважды. Первый раз, когда команда заняла по итогам минувшего сезона рекордно низкое для себя третье место в итоговой турнирной таблице национального чемпионата и не попала даже в квалификационный турнир Лиги чемпионов. Второй — уже по ходу нынешнего сезона, осенью, когда команда находилась в глубоком кризисе, что отражалось на результатах как во внутреннем первенстве, так и в группе Лиги Европы. Третьего кризиса — бездарной игры против принципиальнейшего соперника - «Шахтера» - на своем поле, и, как следствие, фиаско 0:2, - президент клуба уже не стерпел.

Приход Блохина в «Динамо» в октябре 2012-го изначально был очень неоднозначным, а многими расценивался как весьма некорректный шаг. Нет, разумеется, не по отношению к «Динамо». Некорректный по отношению к главной команде страны и ее болельщикам — читай, всей футбольной Украине. Тренер бросил сборную в самом начале пути к Евро-2016. Причем, при весьма успешном начале этого пути – после 1:1 со сборной Англии на легендарном лондонском стадионе «Уэмбли». Команда почти отомстила сопернику за несправедливое поражение в решающем матче группового этапа домашнего Евро-2012. Остальные оппоненты были вполне проходимы. Перспективы рисовались более чем радужные. Но... Тренер сделал свой выбор.

Уже на первой пресс-конференции в качестве наставника «Динамо» Блохин отметил, что всю жизнь мечтал работать именно в этом клубе. И получив, как он сам тогда выразился, уникальный шанс, даже не задумывался о том, стоит ли бросить весьма успешную благополучную работу в сборной ради «Динамо». А руководство Федерации футбола Украины просто просил понять его. В ФФУ, кстати, не стали перечить желанию тренера. Уж слишком манила его перспектива войти в историю «Динамо» не только как великого игрока, но и как не менее великого тренера.

То, что приход в «Динамо» был для Блохина вопросом всей его жизни, стало понятно даже самым заядлым пессимистам уже совсем скоро. Не прошло и месяца со дня назначения наставника «Динамо», как сильнейшие внутренние эмоциональные переживания напрямую сказались на его здоровье. Олега Владимировича в прямом смысле слова, вернули с того света после приступа в одной из самых дорогих частных клиник Киева.

Да, желание у Блохина было, желание — огромное. Вот только было ли моральное право возглавлять столичный клуб? Имел ли он необходимую квалификацию для того, чтобы принять на себя такой груз ответственности в команде с такой историей?..

То, что «шапка не по Сеньке», стало понятно буквально с первых месяцев прихода Блохина в команду. Впрочем, тренер не растерялся. Возможно, уже тогда он понял, что принял непосильную ношу. Но, как всегда, с непроницаемым лицом, стал рассказывать о причинах провалов команды. Коллеги-журналисты составляли рейтинги выдумываемых Блохиным «отмазок», а наблюдать за этим всем было и смешно, и грустно одновременно. Травмированные и дисквалифицированные — это еще куда ни шло. Но вот проигрыш в Днепропетровске в марте 2013-го года «Днепру» был объяснен… переводом времени накануне игры. Мол, стрелки часов во всем виноваты. Плюс, тренер жаловался на нехватку времени из-за месяцев, проведенных в больнице, порой, просто откровенно спекулируя своими проблемами со здоровьем. Он в буквальном смысле слова любил считать дни, которые провел у руля «Динамо», за вычетом тех, что болел. При этом, Блохин часто повторял фразу «Я беру на себя ответственность за результат», но в чем она заключается, так ни разу и не пояснил. Не было признаний, мол, не угадал с составом, выбрал неправильную тактику, или совершил просчеты в подготовке к матчу...

Первый звоночек о том, что что-то идет не так, прозвенел еще год назад, когда команда впервые заняла рекордно низкое для себя третье место в национальном первенстве и не попала даже в квалификацию Лиги чемпионов. До этого ниже второго места за все 23 года независимой Украины команда не опускалась. Впрочем, это было только спустя три четверти сезона после назначения Блохина и тогда это все списали на слишком короткий срок пребывания тренера в команде и пресловутую болезнь. Блохин остался.

А уже летом президент клуба Игорь Суркис, дабы не быть голословным в своей поддержке Блохина, не пожалел денег на трансферы. В клуб пришла целая группа футболистов с хороших послужным списком, уже успевших зарекомендовать себя в Европе – Тремулинас, Беланда, Мбокани, Ленс, Драгович. Впрочем, по большому счету ничего не изменилось. Игроки, завоевавшие себе имя и определенную славу в Европе, никак не могли себе найти место в команде Блохина. Тренер также сокрушался, что его не понимают, периодически все-таки делая предположения, мол, игрокам необходимо время для адаптации и акклиматизации в коллективе. Тем не менее, ощутимо «запахло жаренным». Но, Блохин выкрутился и в этот раз. Причем, с явными репутационными потерями. Кульбит руководства клуба поразил всех. Даже в Европе такого еще не слыхивали. Суркис, так и не избавившийся на тот момент от магии имени Блохина, отправил в отставку всех помощников главного, но сам Блохин остался и набрал новых ассистентов.

Впрочем, ситуацию эта рокировка не изменила никак. Суркис, правда, оборонил фразу, что все решится зимой. И дело шло к логичной отставке Блохина уже в декабре. Но, поздней осенью, в концовке первой части сезона, команда неожиданно выиграла несколько важных матчей, благодаря чему вышла в плей-офф Лиги Европы и поднялась на второе место в таблице Премьер-лиги. Блохину дали еще один шанс.

Любопытно, что еще зимой свои оценки тренеру «Динамо» вольно или невольно дали его же подопечные – новые игроки «Динамо», которых тренер пригласил в клуб вроде как «под себя». Не нашедший себя в команде Тремулинас был отдан в аренду во французский «Сент-Этьен», где, кстати, является одним из лидеров. Остальные легионеры также не проявили себя пока никак. Более того, периодически также высказывают мнение, что неплохо было бы поискать себе другой клуб.

Терпение Игоря Суркиса закончилось 16 апреля. «Динамо» проводило со всех точек зрения очень важный матч. И для укрепления положения в турнирной таблице, и вообще – матч с самым принципиальным соперником. Казалось бы, что еще нужно для мотивации... Тем не менее, уже на 11-й минуте гости повели в счете, а в концовке первого тайма удвоили свой перевес. После перерыва горняки же великодушно решили не добивать оппонента, а сосредоточиться на удержании преимущества. Впрочем, даже избрав такую тактику, команда едва не добилась разгромного преимущества в три, и более мячей. Шансы были. Что динамовцы? А ничего. Единичные попытки исправить ситуацию были, но это, скорее, было похоже на «отсебятину», чем на планомерные командные действия по перехвату инициативы. Игроки так и не поняли Блохина. И вряд ли сам тренер понимал, чего он хочет от игроков, за счет чего они могут обыграть «Шахтер».

Блохин ушел...

Итог — неутешительный. Команда просто потеряла полтора года, снизила результаты во внутреннем чемпионате, потеряла позиции на международной арене. И теперь встает вопрос: чем руководствовался Суркис, когда приглашал Блохина, чего ожидал? И на этот вопрос ответа нет.

Много лет назад Блохин зарекомендовал себя конфликтным человеком. Он просто не может работать в клубной команде, где нужно контактировать с игроками каждый день. И это подтверждали его многочисленные попытки чего-то добиться с командами в Греции или России. Хамоватый, высокомерный. Впрочем, это все оценочные суждения. Но ведь они подтверждаются результатами! Тренер элементарно не может настроить команду на матч, дать тактику, стратегию. Тогда, что это за назначение было, к чему? Магия имени Блохина, которая настолько очаровала Суркиса?..

В любом случае, это была очень дорогостоящая ошибка. Во всех смыслах, в том числе – в сугубо финансовом плане. И здесь речь не только о зарплате самого тренера (плюс компенсация за досрочный разрыв контракта), а еще и о трансферах «под Блохина». По некоторым данным, они обошлись в общую сумму не менее 50 млн. долларов.

И не факт, что эти игроки пригодятся следующему тренеру «Динамо».

Что дальше? Когда был осенний кризис, Суркис отметил, что следующим тренером «Динамо» непременно будет иностранец. Момент поиска следующего тренера настал. Но ведь, с минувшей осени очень многое изменилось. И вряд ли сейчас найдется крепкий специалист с именем в Европе, который захочет приехать в Украину. Поэтому, поиски такого наставника очень сильно усложняются.

Зато есть два варианта в Украине, которые уже сегодня, в первый день «Динамо» после Блохина, очень широко обсуждаются в СМИ. Первый — приглашение в киевский клуб Мирона Маркевича. Вариант, кстати, едва ли не оптимальный. После работы с «Металлистом» и, параллельно, еще и со сборной Украины, у специалиста появился необходимый опыт для управления топовой командой. Кроме того, амбиции у Маркевича остались нереализованными. С харьковчанами он так и не добился победы ни в национальном первенстве, ни в еврокубках. А в «Динамо» такой шанс представляется вполне реальным. И именно на этой почве президент столичного клуба и пока безработный специалист вполне могут найти консенсус. Кроме того, у самого Маркевича выбор небольшой. Вряд ли, после стольких лет успешной работы с «Металлистом» он пойдет в команду «средней руки». А «Динамо» является вполне реальным вариантом трудоустройства.

Второй вариант появится, если президент «Динамо» - Суркис-младший – решит финансировать команду в эконом-режиме, что вполне реалистично в нынешние времена. Тогда наиболее вероятной представляется кандидатура Романа Григорчука. И тут главный вопрос — способен ли Григорчук работать с игроками высокого класса, собранными в «Динамо». Ранее ему такой возможности не предоставлялось. И это будет как вызов для тренера, так и определенный риск для самого «Динамо». Впрочем, на то он и эконом-вариант, что не позволяет обходиться без доли риска.

…Первые полдня без Блохина «Динамо» прожило в состоянии неопределенности. Если некоторые спортивные сайты уже успели дать информацию о том, что исполняющим обязанности тренера до конца сезона будет Сергей Ребров, то официально это пока никем не подтверждено. Впрочем, этот вариант также вполне приемлем для Суркиса. Особых рисков он не несет, так как сезон уже – на финишной прямой. Зато, есть время подумать. Как минимум, до середины июня, когда «Динамо» уже начнет подготовку к новому сезону. Начнет с новым тренером. Болельщики ждут.

Кирилл Стадниченко