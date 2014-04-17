Юниорская сборная Украины по хоккею отстояла место в третьем дивизионе Чемпионата мира

Об этом сообщает официальный сайт Международной федерации хоккея на льду.

В предпоследнем туре Чемпионата мира-2014 сошлись аутсайдеры турнира, у которых до этого не было набрано ни одного очка. И в очном матче Украина и Польша должны были решить кто сохранит прописку в дивизионе на будущее.

Первый период игры прошел в напряженной и равной борьбе, а в дальнейшем преимущество украинцев уже было неоспоримым. На 25-й минуте счет в матче открыл Алксей Ворона. А в середине периода, в течении минуты, украинцы забросили три гола. Ворона сделал дубль, третью шайбу забросил Михаил Геворкян, четвертую - Виталий Лялька. А в третьем периоде разгром поляков довершили Илья Генералов и Иван Радецкий.

Таким образом, сборная Украины набрала 3 очка и гарантировала себе 5-е место в турнирной таблице из 6 команд по итогам чемпионата.

Как сообщал УНИАН, чемпионат мира в Секешфехерваре (Венгрия) проходит с 13 по 19 апреля.