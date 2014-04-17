Соперником Усика в следующем бою станет немец Нсафоа
15:52, 17 апреля 2014Спорт
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Следующим соперником Александра Усика станет уроженец Ганы, представляющий Германию боксер Бен Нсафоа.
Александр Усик / К2
Об этом УНИАН сообщили в промоутерской компании братьев Кличко К2.
Рейтинговый бой Усик - Нсафоа продлится 8 раундов. Бой состоится в андеркарде титульного поединка Владимир Кличко - Алекс Леапаи 26 апреля 2014 года в немецком Оберхаузене.
Это будет третий бой Усика на профессиональном ринге.
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