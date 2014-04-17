Соперником Усика в следующем бою станет немец Нсафоа

Об этом УНИАН сообщили в промоутерской компании братьев Кличко К2.

Рейтинговый бой Усик - Нсафоа продлится 8 раундов. Бой состоится в андеркарде титульного поединка Владимир Кличко - Алекс Леапаи 26 апреля 2014 года в немецком Оберхаузене.

Это будет третий бой Усика на профессиональном ринге.