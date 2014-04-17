Сергей Ребров будет и.о. главного тренера "Динамо" до конца сезона

Об этом сообщает пресс-служба киевского клуба.

В частности, в сообщении отмечается: "Согласно решения президента киевского «Динамо» Игоря Суркиса исполняющим обязанности главного тренера до конца текущего сезона назначен Сергей Ребров. Сергей Федоров и Михаил Михайлов также остаются в тренерском штабе команды".

Как сообщал УНИАН, накануне пост главного тренера команды покинул Олег Блохин. Это произошло после того, как в матче 19-го тура Премьер-лиги "Динамо" уступило "Шахтеру" со счетом 0:2.