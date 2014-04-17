Хоккеист Киискинен продлил контракт с "Донбассом"

Об этом сообщает пресс-служба ХК "Донбасс".

Финский форвард пополнил ряды единственного представителя Украины в КХЛ в сезоне 2012/2013 гг. За два сезона Киискинен провел в форме ХК "Донбасс" 91 матч, десять из которых в плей-офф сезона 2013/2014 гг., набрав 3 очка (2+1). Всего же за период сотрудничества с украинским клубом финн положил в "копилку" команды 36 очков (14+22), при показателе полезности +2.

В последние три года Киискинен регулярно привлекался в состав национальной сборной Финляндии, пропустив лишь Олимпийские игры в Сочи. В течение 37-ми матчей, сыгранных за "суоми", Киискинен смог набрать 20 очков за результативность в международных матчах различного уровня. В данный момент нападающий ХК "Донбасс" входит в число кандидатов, претендующих на поездку в составе сборной Финляндии на чемпионат мира, который состоится в мае в Беларуси.