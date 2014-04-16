Олег Блохин ушел в отставку с поста тренера "Динамо"

Главный тренер футбольной команды "Динамо" (Киев) Олег Блохин ушел в отставку.

Как сообщает корреспондент УНИАН, об этом тренер сообщил на послематчевой пресс-конференции.

Блохин дословно заявил: "У меня два слова. Мне передали, что я ухожу в отставку", - после чего покинул помещение.

Олег Блохин был представлен в качестве главного тренера "Динамо" 25 сентября 2012 года. За это время «Динамо» впервые в чемпионате финишировало на рекордно низком для себя третьем месте (сезон 2012/13). В сезоне 2013/14 команда также может занять лишь третье место.

Как сообщал УНИАН, сегодня в центральном матче 19-го тура Премьер-лиги "Динамо" проиграло донецкому "Шахтеру" со счетом 0:2.