Олег Блохин ушел в отставку с поста тренера "Динамо"
22:58, 16 апреля 2014Спорт
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Главному тренеру не простили поражения от "Шахтера"
Олег Блохин / fcdynamo.kiev.ua
Главный тренер футбольной команды "Динамо" (Киев) Олег Блохин ушел в отставку.
Как сообщает корреспондент УНИАН, об этом тренер сообщил на послематчевой пресс-конференции.
Блохин дословно заявил: "У меня два слова. Мне передали, что я ухожу в отставку", - после чего покинул помещение.
Олег Блохин был представлен в качестве главного тренера "Динамо" 25 сентября 2012 года. За это время «Динамо» впервые в чемпионате финишировало на рекордно низком для себя третьем месте (сезон 2012/13). В сезоне 2013/14 команда также может занять лишь третье место.
Как сообщал УНИАН, сегодня в центральном матче 19-го тура Премьер-лиги "Динамо" проиграло донецкому "Шахтеру" со счетом 0:2.
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