"Шахтер" обыграл "Динамо" в матче Премьер-лиги

Донецкий "Шахтер" выиграл в центральном матче 19-го тура украинской футбольной Премьер-лиги в гостях у киевского "Динамо" - 2:0.

Как сообщает корреспондент УНИАН, судьба матча была решена в первом тайме.

При приблизительно равном количестве моментов гости показали более высокое исполнительское мастерство. Оба гола забил бразильский легионер "Шахтера" Луис Адриано.

УНИАН провел онлайн-трансляцию матча, по которой можно проследить за ходом борьбы.

Таким образом, "Шахтер" догнал по количеству набранных очков "Днепр" - по 50, но днепропетровцы остаются потенциальными лидерами, так как провели на одну игру меньше.

Как сообщал УНИАН, ранее в 19-м туре "Днепр" разгромил "Волынь" - 5:1, донецкий "Металлург" обыграл "Черноморец" - 3:2, запорожский "Металлург" проиграл "Говерле" - 0:1, а "Карпаты" проиграли "Ильичевцу" - 0:1.