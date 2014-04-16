"Динамо" - "Шахтер" - 0:2: онлайн

В этом матче сошлись команды, занимающие второе и третье место в турнирной таблице Премьер-лиги.

На данный момент у "Шахтера" 47 очков, а у "Динамо" - 43. Лидирует же в таблице днепропетрвоский "Днепр", набравший 50 баллов. При этом все команды провели по 22 игры. И даже если "Шахтер" сегодня выиграет и догонит "Днепр" по количеству набранных очокв, то по потерянным баллам днепропетровцы все равно будут лидерами, так как они сыграли на один матч меньше.

На данный момент специалисты расходятся во мнении относительно фаворита игры. С одной стороны, состав горняков выглядит намного внушительнее, но команда провалила ряд последних матчей. С другой - киевляне одержали несколько важных побед подряд, в том числе, над харьковским "Металлистом", укрепившись на 3-м месте в таблице.

Аналитики букмекерских контор считают фаворитом с небольшим преимуществом донецкий "Шахтер". На победу гостей ставки принимаются с коэффициентом 2,4 к 1, в то время, как победа "Динамо" оценивается в 3,15 к 1, а ничья - 3,35 к 1.

Предлагаем Вашему вниманию онлайн-трансляцию игры.

Добрый вечер!

Стали изветсны стартовые составы команд.

"Шахтер": 30. Пятов, 33. Срна (к), 5. Кучер, 44. Ракицкий, 13. Шевчук, 6. Степаненко, 77. Илсиньо, 20. Дуглас Коста, 29. Алекс Тейшейра, 28. Тайсон, 9. Луис Адриано.

Запасные: 32. Каниболоцкий, 38. Кривцов, 3. Хюбшман, 11. Эдуардо, 14. Кобин, 10. Бернард, 19. Феррейра

"Динамо: 23. Рыбка, 2. Данило Силва, 5. Вукоевич, 6. Драгович, 7. Ленс, 10. Ярмоленко (к), 16. Сидорчук, 19. Гармаш, 24. Вида, 27. Макаренко, 85. Мбокани.

Запасные: 35. Коваль, 3. Селин, 9. Безус, 11. Идейе, 20. Гусев, 25. Аруна, 90. Беланда

Матч начался

1. Игра началась с задержкой на несколько минут.

3. Первым попытался провести атаку "Шахтер". Кроме микротравмы Вукоевича горняки ничего не добились.

4. И тут же, в ответной атаке "Динамо" травму получил Кучер. Арбитр пока ограничивается устными внушениями.

5. Ярмоленко пытался обострить ситуацию около штрафной дончан, но защитники "Шахтера" сыграли на опережение.

6. Гармашу оказывают помощь за пределами поля. Жесткой борьбой начался матч двух принципиальных противников.

8. Комбинация с участием Илсиньо и Тайсона приводит к опасному удару по воротам - мяч пролетатет рядом со штангой.

10. Серия атак "Шахтера" ничем не завершается.

11. ГОЛ! 0:1

12. "Шахтер" добился своего в еще одной атаке. Тайсон отдал отличный пас на Адриано и тот пробил в дальний от вратаря угол. Красивый гол.

13. Коста бьет левой ногой - вратарь "Динамо" легко забирает мяч.

14. Первое предупреждение - Вукоевич. Сорвал потенциально опасную атаку горняков.

15. Опаснейшая атака была у "Динамо", но Мбокани в последний момент не дотянулся до мяча.

16. Комментатор телеканала 2+2 напоминает, что 3 года "Шахтер" не проигрывает "Динамо"...

19. "Шахтер" прочно владеет мячом. Но без особо опасных моментов. Им, в принципе, достаточно просто контролировать игру.

20. Второе предупреждение в матче - Ракицкому. Сорвал очень опасную атаку "Динамо".

21. Штрафной удар киевляне реализовали не лучшим образом. Ничего опасного.

22. Игорь Суркис сидит в VIP-ложе в гордом одиночестве. Кстати, и на обычных трибунах сегодня далеко не аншлаг. Несмотря на заверения организаторов и просто громкую афишу матча.

23. Ярмоленко подавал штрафной - вратарь легко забрал мяч.

25. Опаснейшая подача с углового у дончан - Срна не сумел как следует ударить по мячу.

26. Еще одна потенциально опасная атака "Динамо", но на ровном месте "чудит" Ленс, который не может отдать пас.

27. Шевчук бил с дальней дистанции после розыгрыша углового - выше ворот.

29. Илсиньо получает желтую карточку за грубую игру. Игра получается действительно грубой. Эти команды, похоже, корректно между собой играть не умеют.

31. Ракицкий нанес удар с дальней дистанции - мяч легко поймал вратарь.

33. Пока у "Шахтера" явное преимущество. Киевляне никак не могут провести более-менее серьезную атаку на ворота соперника.

34. ГОЛ! 0:2

34. Вида ошибся выбивая мяч из своей штрафной, когда попал в соперника, Макаренко подскользнулся пытаясь исправить ошибку партнера. Адриано бил в пустой угол ворот.

35. Еще один опасный момент у горняков - Рыбка выбил мяч в аут.

37. Полное преимущество горняков и полная растерянность у "Динамо".

39. Мяч на половине поля "Шахтера", но защитники гостей полностью контролируют ситуацию.

41. Комбинация с участием Беланда, Мбокани и Макаренко стала едва ли не перовй опасной в тайме. Пятов отбил мяч ногой.

43. "Динамо" активизировалось в конце тайма. Очередной удар Беланды - неточно.

44. "Шахтер" отвечает не менее опасной атакой, но довести счет до разгромного Тейшейре помешал рикошет.

45. ПЕНАЛЬТИ? НЕТ! Шевчук толкал Мбокани, но судья решил что 11-метрового не было.

ПЕРЕРЫВ

Очень спорный момент случился в самой концовке первого тайма. Судья не решился назначить пенальти, хотя Шевчук действительно толкал Мбокани. Возможно, арбитр убил интригу. Но, преувеличивать не стоит. Момент, как минимум, спорный. А так первый тайм прошел при бесспорном преимуществе горняков. Команда была лучше и в тактическом плане, и в игровых моментах. Похаже, Луческу полностью переигрывает Блохина в тренерской дуэли. И тут для Олега Владимировича как нельзя кстати перерыв. Интригу возродить можно будет и во второй 45-минутке. Даже без пенальти.

ВТОРОЙ ТАЙМ НАЧАЛСЯ

46. Едва начался тайм, как Тайсон получил травму на ровном месте. Вроде, несерьезную...

48. Ветераны "Динамо" - Шовковский, Хачериди и Алиев - наблюдают за тем, что происходит на поле. В глазах ничего доброго нет...

49. Мбокани и Срна пытались повздорить, но как-то вяло.

51. Киевляне явно активнее начинают второй тайм. Но, ни Мбокани, ни его партнерам не удается пробить Пятова.

52. Еще один удар головой Мбокани - вновь вратарь на месте.

53. И тут же удар Макаренко - рядом со штангой. "Динамо" имеет явное преимущество.

54. И тут же первая опасная атака "Шахтера". Тейшейру сбили в штрафной, но судья вновь не назначил пенальти. 1:1 по спорным моментам в штрафной.

55. Гармаш пытается обострить ситуацию, но не может обыграть защитников дончан.

56. Срна отвечает опасным прострелом вдоль ворот - мяч пролетает мимо.

57. И вновь "Динамо" атакует. На сей раз, активен Беланда. Но, мяч в который раз забрал Пятов.

58. Ярмоленко бьет - намного выше ворот. Активность киевлян, к сожалению, граничит с низким уровнем исполнительского мастерства.

59. А вот и Гусев! Замена в "Динамо". Возвращение после памятного эпизода в игре с "Днепром".

60. Драка на поле. Кучер вступился за Илсиньо, которого очень грубо сбили в центре поля. Нет, эти команды не могут не "воевать".

62. Еще одна атака "Динамо", но защитники выносят мяч из штрафной после подачи с фланга.

64. Ответ "Шахтера" - неудачный розыгрыш штрафного.

65. МБОКАНИ... Замыкал головой подачу с угла поля - удар мимо.

67. "Динамо" имеет перевес, но реализовать его никак не может.

69. Ярмоленко подавал угловой, но мяч улетел гораздо выше ворот.

70. Еще одна атака "Динамо" - защитники выбивают мяч.

71. "Шахтер" очень умело играет в защите. А большего команде и не нужно. Счет на табло.

74. Игра немного успокоилась. В основном, усилиями "Шахтера", который владеет мячом.

76. Предупреждение Макаренко - грубая игра против Косты.

77. У "Шахтера" сейчас куда больше моментов сделать счет крупным. Две подряд опаснейшие атаки дончан не завершились ударом лишь из-за несогласованности действий игроков команды.

79. Гусев с 11 метров бил головой после навеса с фланга - выше ворот.

81. В действиях "Динамо" проскальзывает все больше отчаяния. Ничего не получается у команды Блохина.

83. Идейе пытался обострить ситуацию в штрафной "Шахтера", но Срна выбил мяч на угловой.

85. Вукоевич в очередной раз бьет с дальней дистанции намного выше ворот.

87. Еще одна атака "Динамо". Мяч после удара Ярмоленко рикошетом от ноги защитника улетает на угловой.

88. Заменил Лучеку героя этого матча Адриано. На поле вышел Бернард.

90. Еще один момент неточным пасом губит Ярмоленко.

90+1. Судья добавил 4 минуты.

МАТЧ ОКОНЧЕН

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